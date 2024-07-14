جامعة بنها تدشن مبادرة "اتعلم أكتر" بمراكز شباب القليوبية

دشن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، مبادرة "اتعلم أكتر بمراكز شباب القليوبية".

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

وتستهدف المبادرة الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة، وتنفذ بـ 140 مركز شباب بإجمالي 30000 مستفيد من أعضاء هذه المراكز، والتي ستُقام لمدة 3 أشهر خلال الإجازة الصيفية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن مشاركة جامعة بنها بالمبادرة يأتي فى إطار دورها كبيت خبرة لمحافظة القليوبية من خلال تقديم الموارد البشرية من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب من كليات الجامعة في مختلف التخصصات، معربا عن سعادته بالمبادرات التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة والتي تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفدين من النشىء والشباب لتطوير كفاءتهم تحقيقا لرؤية واستراتيجية الدولة 2030.

وأضاف الدكتور السيد فودة، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة حريص من خلال المشاركة بالمبادرة على تنمية مهارات النشء بالشكل الذي يساهم فى تنمية الوعي لديهم وتنمية وتطوير مهارات طلاب الجامعة من خلال التدريب الميداني خلال الإجازة الصيفية.

من جانبه أشار الدكتور محمود الصبروط إلى أن مبادرة "اتعلم اكثر" بمراكز الشباب تهدف إلى تعليم النشيء مبادئ اللغة الإنجليزية والرسم الفني ومبادئ اللغة العربية ونشر رياضة الفتاة والمرأة داخل القري، معربا عن امتنانه بالتعاون المثمر والبناء مع جامعة بنها كونها أحد أكبر وأعرق المؤسسات التعليمية.

مبادرة أتعلم أكتر

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