"العمل" تحذر المواطنين من التعامل مع الشركات والصفحات وأرقام الهواتف الوهمية

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد،عن تقديم بلاغات من الإدارة العامة للتشغيل، إلى مباحث الأموال العامة بالعباسية ،ضد مجموعة من الشركات ،وأرقام هواتف ،وصفحات إلكترونية وهمية،مُتهمة بالنصب على مُواطنين تقدموا بشكاوى ضدها إلى “الوزارة”.

وحَثّ الوزير "الإدارة المُختصة" بالوزارة بمتابعة هذه البلاغات ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن..

وكان عددِ من المواطنين، تقدموا بشكاوى إلى "الوزارة" تُفيد تعرضهم للنصب من جانب شركات، ومواقع إلكترونية ،وهواتف محمول وهمية ،تَدّعي قُدرتها على توفير فرص عمل لهم في الداخل والخارج،خاصة "اليونان" ،وكذلك صرف منح للعمالة غير المُنتظمة ،وذلك مُقابل رسوم و مبالغ مالية ..

ونبه الوزير ،المواطنين إلى عدم التعامل مع الشركات الوهمية،وغير المُرخصة ،موضًحا أن كافة خدمات الوزارة مجانية ،وبدون أي رسوم ،وأنه لا توجد شركات وسيطة،والتعامل يكون بشكل مُباشر مع الوزارة ،أو مديريات العمل بالمحافظات ،للإستفسار عن كل المعلومات التي تخص فرص العمل ،أو العمالة غير المُنتظمة ،أو خدمات "الوزارة" بشكل عام ..

و قامت الوزارة برصد بعض الشركات الوهمية ،واستقبلت شكاوى من مواطنين،وفي هذا السياق تهيب الوزارة وتحذر، المواطنين من الانسياق وراء الشائعات والصفحات الوهمية ،وتنفي علاقتها بها ،وتؤكد أن كافة الخدمات التي تُقدمها "الوزارة"، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية، سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: www.manpower.gov.eg ..أو صفحة الوزارة على موقع «فيس بوك»: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158 ،وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً أو عبر الرسائل النصية،و تحذر المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة، وأنه يُمكن التواصل مُباشرة ،مع "الوزارة" بالتوجه إلى مُقرها ،أو مقرات مديريات العمل بالمحافظات ..