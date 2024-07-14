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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات والتعديات بمطروح "صور"

حملات مكبرة للنظافة
حملات مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات والتعديات بمطروح
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شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، على تكثيف الجهود المبذولة بمدن ومراكز المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات وإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع بالتعاون مع شرطة المرافق؛ لتيسير حركة المرور على المواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة. 

 وأوضح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ، أن مدن ومراكز المحافظة شهدت حملات مكبرة للنظافة والتجميل وإزالة الاشغالات مع التصدى لجميع الإشغالات والمخالفات بكل حسم. 

ففى مدينة سيوة، كثف مجلس المدينة برئاسة محمد  بكر، جهوده اليومية بأعمال النظافة العامة والتجميل وتمهيد الشوارع بمناطق(الظافريه - ميدان السوق- المعهد الازهري- الجامع الكبير – الدكرور )، مع الدفع بالعمالة بمناطق متفرقة من المدينة والإشراف عليها لتنفيذ خطة النظافة والتجميل بالمركز؛ حفاظاً على المظهر الجمالي للمدينة، وعلى صحة وسلامة المواطنين.

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة العلمين 

وكما شن مجلس مدينة العلمين، برئاسة عبد السلام كويلة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعيق السير لإعادة الانضباط للشارع والحفاظ على الشكل الحضارى أمام  رواد  المحافظة  وزائريها، فيما واصل مجلس مدينة الضبعة برئاسة إبراهيم عبد العال، جهوده المستمرة  للارتقاء بمنظومة النظافة بالمركز، حيث قام فريق النظافة بالمركز بتكثيف الجهود بمناطق متفرقة من المدينة لتسهيل حركة المارة والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة. 

كما قامت إدارتي الحملة والبيئة بمركز ومدينة الضبعة بتنفيذ خطة رش مناطق مختلفة من المدينة للقضاء على الحشرات والبعوض ضمن خطة المركز لتأهيل وتحسين البيئة والحفاظ علي صحة المواطنين والصحة العامة.

محافظ مطروح يوجه رؤساء المدن ببذل المزيد من الجهود والتواجد الميداني المستمر

ومن جانبه وجه محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، لرؤساء المدن ببذل المزيد من الجهود والتواجد الميداني المستمر  للوقوف على المطالب والاحتياجات المواطنين، ووضع الحلول العاجلة والفورية لها تيسيرا عليهم بمختلف مدن ومراكز المحافظة وتحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة.

حملات مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات والتعديات بمطروح

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