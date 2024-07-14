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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حماس: نتنياهو يقطع الطريق على التوصل إلى اتفاق بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني

اسماعيل هنية رئيس
اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ، أن تصعيد نتنياهو وحكومته ضد الشعب الفلسطيني أحد أهدافه قطع الطريق على التوصل إلى اتفاق بوقف العدوان، وذلك وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنه وفي الوقت الذي تقدم فيه الحركة المرونة والإيجابية لتسهيل التوصل لاتفاق لوقف العدوان الصهيوني، فإن نتنياهو يقوم بوضع المزيد من العقبات أمام المفاوضات ويصعد عدوانه وجرائمه ضد شعبنا، ويمعن في محاولات تهجيره قسراً من أجل إفشال كل الجهود للتوصل لاتفاق.

وشددت الحركة على أن ما يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني من تصعيد عدوانه على أحياء مدينة غزة، واستهدافه عشرات الآلاف من السكان المدنيين وإجبارهم على النزوح من بيوتهم تحت وطأة القصف الوحشي؛ هو إمعان في حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر تسعة أشهر، والتي تتحدّى من خلالها حكومة الاحتلال كافة القوانين والمعاهدات الدولية.

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