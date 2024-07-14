السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الفودو بعابدين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم، برئاسة المستشار وائل زهران، بالسجن 3 سنوات، لعاطل، في اتهامه بالاتجار في مخدر الفودو.

جاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن معلومات وردت لاجهزة الامن، تفيد بقيام المتهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وباصدار إذن النيابة العامه، تم ضبط المتهم متلبس بالمواد المخدرة.

وجاء في تقرير الطب الشرعي أن المضبوطات التي كانت بحوزة المتهم، عبارة عن جوهر الفودو المخدر.

وجاء في أمر الإحالة أنه وردت معلومات لقسم شرطة عابدين، تفيد قيام المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وتوزيع مخدر الفودو على عملائه، و بتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبتفتيشه عثر معه كمية من مخدر الفودو، حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي باشرت التحقيق .