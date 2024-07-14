السجن عامين لمتهم بالشروع في قتل جاره بعابدين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم الأحد، عامل بالسجن عامين، في اتهامه بالشروع في قتل شاب طعنا أثناء مشاجرة بينهما بمنطقة عابدين.



جاء في أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على التشاجر بين المجني عليه وإصابته، من خلال إحضار سلاح أبيض، وما أن اظفر بالمجني عليه حتى طعنه، ثم فؤ هاربًا.

وتبين من التحقيقات أن المتهم والمجني عليه تشاجرا بسبب خلافات الجيرة، وتطورت المشادة الكلامية، إلى مشاجرة وتراشقت الألفاظ وتشابكت الأيدي، وأسفرت عن إصابة المجني عليه بطعنة قاتلة.

وجاء في تقرير الطبيب الشرعي أن المجني عليه، مصاب بجرح طعني غائر، باستخدام سلاح أبيض من الممكن أن يكون السلاح المضبوط في الواقعة.

تلقى قسم شرطة عابدين إخطارًا من المستشفى بوصول عامل مصاب بجرح فى الفخذ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات الجيرة، واحضر المتهم سلاح أبيض وطعن به المجنى عليه واصابه وفر هاربا، تم القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات.