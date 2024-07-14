ads
الأحد 14 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة المتهم بقتل 3 أشخاص في دولة قطر إلى الغد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في دولة قطر، حيث قام بقتل 3 أشخاص عمدًا خلال استضافته بمحل سكنهم بسلاح أبيض سكين وعاجلهما بطعنات نافذة الي غداً لحضور المحامى الأصيل

ونص قرار  الإحالة في القضية رقم 20509 لسنة 2023 جنايات النزهة المقيدة برقم 4850 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، نتهم "تامر.م"، 43 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، أنه يوم 15-4-2023، بدائرة قسم شرطة الريان بدولة قطر ، قتل عمدا المجني عليهما في أثناء استضافتهما إياه بمحل سكنهما بسلاح أبيض "سكين"، وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من تجسدهما قاصداً قتلهما، مما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمادية لتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات؛ والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

قطر المحامى تأجيل محاكمة التحقيقات 3 أشخاص بمحافظة القليوبية بسلاح أبيض المنعقدة بالعباسية سلاح أبيض سكين سكن دولة قطر