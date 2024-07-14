تأجيل محاكمة المتهم بقتل 3 أشخاص في دولة قطر إلى الغد

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في دولة قطر، حيث قام بقتل 3 أشخاص عمدًا خلال استضافته بمحل سكنهم بسلاح أبيض سكين وعاجلهما بطعنات نافذة الي غداً لحضور المحامى الأصيل

ونص قرار الإحالة في القضية رقم 20509 لسنة 2023 جنايات النزهة المقيدة برقم 4850 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، نتهم "تامر.م"، 43 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، أنه يوم 15-4-2023، بدائرة قسم شرطة الريان بدولة قطر ، قتل عمدا المجني عليهما في أثناء استضافتهما إياه بمحل سكنهما بسلاح أبيض "سكين"، وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من تجسدهما قاصداً قتلهما، مما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمادية لتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات؛ والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.