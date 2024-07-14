رئيس "رياضة النواب" ينتقد وزارة البترول.. ويطالب الكهرباء بإعفاء مراكز الشباب والأندية من ٧٥٪؜ من قيمه الفواتير

انتقد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، طريقة وزارة البترول في التعاون مع أعضاء مجلس النواب ، خلال الفترة الماضية مؤكداً أنها كانت دولة داخل الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم ، أمام اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد ، وبحضور وزراء البترول والكهرباء والبيئة والشئون النيابية .

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن العلاقة كانت سيئة بين وزير البترول السابق وبين النواب، مشيراً إلي ثقته الكبيرة في قدرة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي علي إعادة العلاقات الطيبة بين الوزارة وأعضاء البرلمان.

وأشار إلي أن هناك مافيا خاصه بالتعيينات داخل وزاره البترول لاسيما في محافظة بورسعيد فبعد ان قامت شركات البترول وحقل ظهر باستغلال شاطئ بورسعيد وحصلنا، علي وعد ان يكون المعينين في هذه الشركات وحقل ظهر نسبه لا تقل عن 90%من أبناء بورسعيد في تلك الشركات ولكن كانت المفاجأة أن جميع التعيينات كانت من خارج المحافظة من خلال مافيا التعيينات وأقارب العاملين في الوزاره والشركات حتي العاملين من ابناء بورسعيد بنظام التعاقد لم يتم تثبيتهم بخلاف أقارب العاملين من خارج بورسعيد لافتاً إلي ضعف المساهمة المجتمعية لهذه الشركات فيما يفيد أبناء المحافظة.

وخلال عرض وزير الكهرباء خطة وزارته طالب رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، الوزير الجديد بمخاطبة جميع شركات الكهرباء بتطبيق القانون فيما يخص اعفاء مراكز الشباب والاندية من ٧٥٪؜ من قيمه فواتير الكهرباء، خاصة أن بعض الشركات تلتزم بالتطبيق ، والبعض الآخر يرفض التنفيذ مشددا علي أن هذا الطلب تنفيذا للقانون وهو امر يهم كل مراكز الشباب والأندية في مختلف محافظات مصر.

وفيما يخص وزارة البيئة ، أكد رئيس لجنة الشباب ، أنه رغم نشاط وزيرة البيئة إلا أن الاجراءات البيروقراطية الموجودة في الوزارة تعيق كل شيء مفيد للدولة تحت مظلة الموافقات البيئية وعلي وجه الخصوص المشروعات الصناعية موافقات وزارة البيئة لاي مشروع تتأخر لشهور .

وطالب وزيرة البيئة بإعادة النظر في المخالفات الخاصة ببعض الاندية بسبب اجراءت البيئة والتي أدت الي صدور أحكام بالحبس علي بعض رؤساء مجالس إدارات الأندية.