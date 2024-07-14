ميسي يكشف عن موعد اعتزاله الدولي

أعلن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، لاعب نادى إنتر ميامى الأمريكي، موعد اعتزاله الدولى، وانتهاء المشوار مع راقصى التانجو.

وكانت بعض التقارير قد تحدثت عن اعتزال البرعوث الأرجنتينى ليونيل ميسى، بعد نهائى اليوم، الذى يجمع بين منتخب الأرجنتين وكولومبيا، فى نهائى كوبا أمريكا 2024.



وكشف ميسي عن حقيقة اعتزاله الدولى عقب انتهاء البطولة، وذلك فى حديثه مع شبكة "جولة" العالمية، قائلاً: "في الوقت الحالي، لا أحب التفكير فيما هو أبعد من ذلك، أنا أستمتع وأرى يومًا بعد يوم ما يحدث لي وما نحققه".

وعن تلك الفترة مع منتخب الارجنتين، قال: "أقضي مرحلة رائعة جدًا مع المنتخب الوطني، لقد عانيت سابقًا بسبب النتائج، حيث قضينا وقتًا سيئًا، لكن الآن أستمتع بالحياة اليومية".

وعن موعد الاعتزال، قال: "سأستمر حتى الوقت الذي أشعر فيه أنه لم يعد لدي مجهود كاف".

وعن حالته في بطولة كويا أمريكا 2024، قال: "في كوبا أمريكا، كنت في حالة جيدة، لكن الإصابة جعلتني أغير خططي، لم يكن الأمر كما توقعت أو أردت".

وأضاف: "الآن لدينا فرصة لخوض نهائي آخر، سنحاول الاستمتاع به، مع ضرورة تقديم أقصى ما يمكن لتحقيق اللقب".

كما تحدث ميسي عن اصابته أمام المنتخب الكندى، قائلاً: "أمام كندا، شعرت أنني بحالة جيدة جدًا من الناحية البدنية، وأمام تشيلي، حدثت لي مشكلة العضلة المقربة ولم أعد ألعب بشكل مريح، لقد كنت أبطأ بالفعل، وكان الأمر يزعجني عندما يتعلق الأمر بالوقوف أو الحركات الجانبية".