نصائح مهمة للسباحة بأمان.. تعرف عليها

السباحة من الهوايات المفضلة لدى الكثير من الناس من بينهم الأطفال وتكون من الاوقات الممتعة للأسرة من الكبار للصغار ولكن في بعض الأحيان يتعرض الاطفال لبعض المشاكل الصحية بسببها وقد يصل الامر للوفاة سواء الغرق او غيره.

وهناك مجموعة من ارشادات السلامة المرتبطة بالسباحة التي يجب اتباعها والتي تساعد في قضاء وقت ممتع بأمان دون حدوث اي شيء يعكر جو وصفو العائلة.

إرشادت من أجل السباحة بأمان:



*يقع على عاتق الآباء مسؤولية تعليم تلك الإرشادات والتعليمات لأطفالهم بصيغة مناسبة تكفل تعرف أطفالهم على أسس السلامة الخاصة بالسباحة.

*المشي بحذر حول بركة السباحة عادة ما تكون المنطقة المحيطة ببركة السباحة زلقة جدًا.

*يجب على الوالدين تحذير أطفالهم بعدم الركض أو التسابق في منطقة السباحة، للحفاظ على سلامتهم العامة، وفي حال تصرفهم بطريقة غير آمنة، فيجب إخبار فريق الإنقاذ بذلك على الفور.

*أثناء الدخول أو الخروج من المسبح أو البحر يجب الحرص على عدم التسلق على الأسطح غير المستقرة أو الزلقة عند الخروج من ماء المسبح أو البحر من قِبل البالغين لتجنب السقوط أو الانزلاق.

*من الضروري أن يسعى الآباء إلى إرشاد أطفالهم حول كيفية الخروج أو الدخول إلى المسبح بالطريقة الصحيحة، مع التأكيد على أن السباحة في المسبح تختلف عن البحر.

* الاستعانة بدروس خاصة لتعليم الأطفال مهارات السباحة في الأماكن المفتوحة، لضمان تطبيقهم معايير الأمن والسلامة العامة.

*مراقبة الأطفال عن كثب طوال فترة تواجدهم في الماء، وفي حال حدوث أمر خطير فيجب إخبار فريق الإنقاذ بذلك على الفور.

*فحص بركة السباحة قبل الغوص وعلى البالغين إلقاء نظرة فقد يتسبب الغوص في الأماكن غير المخصصة في زيادة خطر التعرض للعديد من الحوادث الخطيرة.

*ضرورة عدم السماح للأطفال بالغوص في الماء على عمق كبير يفوق قدرتهم على ذلك من أجل تفادي خطر تعرضهم للغرق.

*الحرص على السباحة مع الأشخاص وليس وحدك يفضل أن يقوم الأشخاص البالغين بالسباحة بوجود رفقة تتمتع بمهارات سباحة جيدة، من أجل توفير الحماية والإناذ في حال وقوع أي حادث أثناء السباحة.

*الحرص على عدم ترك الأطفال لوحدهم في المسبح، فقد يعرضهم ذلك لخطر الغرق.

*الحرص على أن يسبح الطفل مع أصدقائه، حتى يتمكن من طلب المساعدة في حال حدوث مشكلة معه.

*حماية البشرة من الشمس والأخذ بالاعتبار عند السباحة ضرورة حماية الجلد من أشعة الشمس الضارة والحد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

*الحرص على ارتداء الأطفال ملابس واقية من أشعة الشمس.

*شرب الماء والسوائل بانتظام.

*الانتباه في حال الإصابة بالغثيان، أو الدوخة والدوار، فهي علامات دالة على جفاف الجسم.

*ينصح الآباء بالحرص على تزويد أطفالهم بزجاجات مياه باردة، مع مراقبة كمية الماء التي يشربونها.

* لا تسبح في أي مكان وأي وقت لا ينصح بالسباحة خلال وقت الظهيرة، إذ تكون أشعة الشمس قوية.

يجب التقيّد بالمناطق المخصصة للسباحة سواء كان ذلك في البركة أو البحر، والابتعاد عن أماكن تصريف المياه.

*ضرورة إرشاد الأطفال بالابتعاد عن أماكن تصريف المياه المكسورة أو المكشوفة،

*عدم ترك الأطفال دون إشراف من قبل ذويهم أو فريق الإنقاذ.

*ارتدي سترة النجاة في حال عدم تمرسك للسباحة.

*الحرص على البقاء ضمن المناطق المخصصة للسباحة.

*تزويد الأطفال بالعديد من الأدوات عند ممارستهم السباحة، مثل نظارات السباحة، والعوامات، وسترة السباحة.