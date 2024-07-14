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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس صربيا: العاصمة الإدارية الجديدة توضح أن الأحلام يمكن تحقيقها

رئيس صربيا ألكسندر
رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش
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أعرب رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، عن سعادته بانطلاق منتدى رجال الأعمال المصري الصربي من العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري الصربي، اليوم الأحد، إن العاصمة الإدارية الجديدة توضح أن الأحلام يمكن تحقيقها، معلقًا: "أنا أعرف ذلك لأن صربيا لديها مثلها".

ولفت إلى أن المواطنيين لا يدركون أهمية تلك المدن منذ اللحظة الأولى، ولكن فيما بعد يفهمون كل شىء بعد مرور عدة سنوات، كما حدث في بيلجراد بصربيا.

ألتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالرئيس  ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، والذي يقوم حالياً بزيارة الي القاهرة.

نتدى رجال الأعمال المصري الصربي العاصمة الإدارية الجديدة صربيا