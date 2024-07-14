رئيس غرفة التجارة الصربية: الجزء الأول من حلمي تحقق بشراكتنا مع الرئيس السيسي

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربية ماركو شديتش: لقد نشأت في ألمانيا، وفي ذلك الوقت تعلمت بعض الأشياء الصغيرة، ومن المهم أن نعرف كيف نحلم؟، وكيف نحقق أحلامنا؟، وما الذي نود أن نحققه معًا؟.

وأضاف شديتش، خلال كلمته بمنتدى رجال الأعمال المصري الصربي، أن الجزء الأول من حلمي تحقق بعد عامين من العمل الشاق والجاد بشراكتنا مع الرئيس السيسي، والعمل الجاد الذي أديناه أخيرًا، فضلًا عن اتفاقية التجارة الحرة التي تعمل على بشكل جذري على تغيير التعاون بين البلدين، ليس فقط اتفاقات التجارة الحرة مهمة على المستويات السياسية، لكنها أيضًا تحدد أطر العمل بيننا لكي نقوم بتنفيذ أعمالنا بشكل جيد.

وتابع: بدأنا نسأل أنفسنا عقب توقيع الاتفاقية أمس، كيف يمكن أن نوفر الدعم اللازم لتنفيذ هذه الأعمال لتوفير الوقت والمال ونؤديه بكل كفاءة وقوة؟، حيث أننا بدأنا في هذه المشروعات، والتي تدعى "المساعد الرقمي للأعمال"، ولدينا الآن قاعدة كبيرة من البيانات التي يمكن أن تساعدنا فيما ينبغي علينا فعله وما هي البيانات التي نحتاجها ونقوم بتغذيتها بشكل كبير.