سفير فرنسا: حفل افتتاح الأولمبياد البارالمبية سيجرى بساحة "كونكورد" التي تحتضن المسلة المصرية

شف سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه عن أن حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية 2024 سيجرى في أغسطس القادم في ساحة "كونكورد" التي تحتضن المسلة التاريخية الشهيرة التي تعد رمزا مهما على الصداقة القوية بين القاهرة وباريس.

وقال شوفالييه - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/ - إن دورة الألعاب البارالمبية التي ستجرى في الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر القادمين ستكون شاهدة على رمز مهم للصداقة والعلاقات المتميزة بين فرنسا ومصر، إذ أن مراسم افتتاح الأولمبياد البارالمبية ستجرى في ساحة الكونكورد، وبالتالي فإن العالم سيتابع هذا الحدث الرياضي المهم الذي يحمل رمزية للعلاقات بين البلدين.

وحول الاستعدادات لاستضافة فرنسا بعد أيام لدورة الألعاب الأوليمبية والتي ستنطلق في الرابع والعشرين من الشهر الجاري وتستمر حتى 11 أغسطس القادم، قال السفير الفرنسي "إن هذه الدورة لأول مرة في التاريخ يشارك فيها نفس العدد من الرياضيين من الإناث والذكور الذين سيخوضون المنافسات وهي رسالة مهمة لفرنسا لأنها حريصة على المساواة".

وفيما يتعلق بالمشاركة المصرية في المنافسات، أوضح السفير شوفالييه أن السفارة الفرنسية في مصر قامت بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات الأوليمبية والبارالمبية لتنسيق وتسهيل سفر البعثات المصرية المشاركة والتنقل والتأمين.

وتعد المسلة المصرية القابعة في ساحة كونكورد بقلب العاصمة باريس وفي جادة الشانزليزيه رمزا على الصداقة التاريخية بين مصر وفرنسا، حيث أهدتها مصر لفرنسا في عام 1830 في عهد محمد على باشا، تعبيرا عن حسن التفاهم ودفء العلاقات بين البلدين.

