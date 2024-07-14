تباين مؤشرات البورصة منتصف تعاملات الأحد

واصلت مؤشرات البورصة تباينها، في منتصف تعاملات اليوم الأحد - أول جلسات الاسبوع، وهبط المؤشر السوق الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 28,208.07 نقطة.

كما أنخفض مؤشر الشريعة “EGX 33 Shariah" بنسبة 0.13%، وصولا إلى مستوى 2,730.16 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX ESG" بنسبة 0.57% وصولا لمستوى 5,657.82 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر EGX30" Capped" بنسبة 0.29%، ليصل إلى مستوى 34,594.88 نقطة، وكذلك مؤشر “EGX30-TR” بنسبة 0.36%، مسجلا 12,179.2 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 6,290.43 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 9,098.88 نقطة.