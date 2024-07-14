رئيس وزراء ماليزيا: الهجوم الإسرائيلي على مخيم المواصي يظهر استهتارًا صارخا بحياة الإنسان

أدان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم /الأحد/، الهجوم الإسرائيلي على مخيم المواصي للاجئين بقطاع غزة أمس، والذي أودى بحياة العديد من الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال.. مؤكدا "أن هذا الهجوم الشنيع الذي نفذ في منطقة حددتها إسرائيل كمنطقة آمنة للفلسطينيين، يظهر استهتارًا صارخًا بحياة الإنسان".

ونقلت صحيفة (ذا ستار) الماليزية عن إبراهيم قوله، في تصريح للصحفيين، "إن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين بغزة هي أعمال همجية".. مجددا موقف الحكومة الماليزية القوي في إدانة "الطغيان اللاإنساني المستمر ضد شعب غزة".