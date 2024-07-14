السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن مواصلة البرنامج الأمريكي للسينما في أسيوط

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم عن مواصلة البرنامج الأمريكي "السينما في كل مكان" الذي أطلقته السفارة بالشراكة مع مؤسسة "الفن في كل مكان" عروضه في محافظة أسيوط اليوم ويستمر على مدى يومين.

يقوم البرنامج الامريكي بعرض بعض الأفلام المستقلة والقصيرة مثل A concerto is conversation و Chromosome 19 و Black Santa وغيرهم، على سبيل المثال يتناول فيلم A concerto is conversation أو "الكونشيرتو هو الحوار" قيم المساواة والتسامح التي يجب أن يتحلى بها المجتمع من خلال قصة مؤلف موسيقي وعازف بيانو أسود يتتبع نسب عائلته من خلال جده البالغ من العمر 91 عامًا. وتعرض الأفلام في مسرح مركز أحمد بهاء الدين الثقافي.

ويقدم برنامج السينما في كل مكان أفلام أمريكية قصيرة وأفلام مستقلة ورسوم متحركة من خلال برنامج دبلوماسية الأفلام الرائد American Film Showcase وتعرض الأفلام في العديد من المحافظات من بينها المنيا وأسيوط ودمياط وكفر الشيخ والإسكندرية. وقد تم افتتاح برنامج السينما في كل مكان في محافظة المنيا في 11 يوليو الجاري. ويقدم البرنامج عروضه مجانا للمشاهدين المصريين.