الزراعة تطلق ورشة عمل تدريبية حول استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، فعاليات ورشة العمل التدريبية حول دور الابتكار والتكنولوجيا المُتقدمة فى الأنظمة الزراعية بالتعاون مع المركز الأقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدني "كاردني" تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وافتتح فعاليات ورشة العمل، التي تستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام: الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري، والدكتور موفق السرحان مدير المركز الاقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية.

ومن جهته أكد رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أهمية هذه الورشة، حيث تناقش عددا من الموضوعات يأتي على رأسها: دور الإبتكار في تطوير القطاع الزراعي، قواعد البيانات ودورها في تطوير الإنتاج الزراعي، والتكنولوجيات الحديثة في مكافحة الأمراض النباتية، فضلا عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في تطوير قطاع الثروة السمكية.

واضاف عزوز ان من بين الموضوعات ايضا التي تناقشها ورشة العمل: استخدام نُظم المعلومات الجغرافية GIS و الإستشعار عن بُعد.في الزراعة والري، اضافة الى التكنولوجيات الحديثة المستخدمة بمشروع الإستثمارات الزراعية، ودور الإبتكارات الزراعية في دعم صغار الزراعيين بصعيد مصر، كذلك الإبتكار الزراعي فى مواجهة التغير المناخي، والتقنيات الحديثة وإستخدام نُظم المعلومات الجغرافية فى مشروعات التوسع الأفقي.

وتابع ورشة العمل يشارك فيها عددا من الجهات المعنية من وزارة الزراعة والجهات التابعة لها، على رأسها: مشروع الإبتكار الزراعي، نُظم المعلومات الجغرافية وحدة الإستشعار عن بُعد مشروع الاستثمارات الزراعية، جهاز مشروعات التنمية الشاملة، مركز معلومات تغير المناخ، مشروعات التوسع الأفقي، الإدارة المركزية للمشروعات الزراعية، ومعاهد بحوث: الاراضي والمياه، القطن، البساتين، المحاصيل الحقلية، الهندسة الزراعية، فضلا عن قطاعي: الخدمات الزراعية، تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

واضاف عزوز ان من بين المشاركين ايضا: الجمعيه العامة للإصلاح الزراعي، الجمعية العامة للائتمان الزراعي، الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، فضلا عن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومديريات الزراعة بالجيزة، القليوبية، المنوفية، والفيوم، فضلا عن الادارات المركزية للإرشاد الزراعي، والتشجير والبيئة، والبساتين، والاراضي والمياه، فضلا عن الادارة العامة للثقافة الزراعية.

ومن جهته قال الدكتور موفق السرحان مدير المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية للشرق الأدنى، ان المركز يعد منظمة حكومية دولية مستقلة، مقرها في المملكة الأردنية الهاشمية تتكون من عشر دول أعضاء، حيث يعمل المركز على تبادل الأفكار والتجارب، بين الدول الأعضاء، فضلا عن تحفيز وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، وتوفير الاستشارات الخبيرة، والدعم الفني، والبحوث الميدانية والأنشطة المتخصصة الاستراتيجية.

واشار السرحان، الى ان هناك تعاون دائم ومستمر بين المركز وجمهورية مصر العربية، في عدد كبير من المجالات والأنشطة، فضلا عن تنفيذ سلسلة من ورش العمل، لتدريب المهتمين بالمجال الزراعي، والانشطة المرتبطة به.

واضاف ان انتخاب الدول الأعضاء بالمركز، للدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، رئيسا لمجلس إدارة المركز الأقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدني، خلال الاجتماع التاسع عشر لمجلس إدارة المركز، والذي انعقد في بداية هذا العام، يؤكد على ثقة اعضاء المركز في مصر، ونظرا لدور وزارة الزراعة الرائد والهام في تحقيق التنمية، والاهتمام بالريف المصري.

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