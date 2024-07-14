محامي ضحية سائق أوبر: "نطالب بتعويض مليون جنيه"

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة محاولة خطف فتاة واغتصابها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

ووصلت إلى مقر المحكمة الفتاة لحضور محاكمة السائق المتهم ويدعي حسين لاتهامه بمحاولة خطفها وهتك عرضها بمنطقة مدينة نصر، خلال استقلالها السيارة معه.

وقال دفاع نبيلة عوض فتاة مدينة نصر: إنه سوف يطالب بتعويض مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بموكلته، جراء الاعتداء عليها من سائق أوبر أثناء رحلتها إلى التجمع الخامس.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم حسين .أ بخطف أنثي هي المجني عليها نبيلة .إ بالاكراه الواقع عليها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان قام بهتك عرض المجني عليها بان اشهر في وجهها سلاح أبيض كتر وإحداث اصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وحسر ملابسها عنها وقام بملامسة موطن العفة باليد قاصدا من ذلك هتك عرضها .

كما أضاف أمر الإحالة إحراز المتهم أداة قاطع كتر دون أن يوجد لحملها او احرازها او حيازتها مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة او الحرفية.