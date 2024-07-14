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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس النيابة الإدارية يزور وزير العدل لتهنئته بمنصبه

المستشار عدنان فنجري
المستشار عدنان فنجري وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية
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زار المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك صباح اليوم الأحد، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية؛ وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع وزيراً للعدل.

وصاحبه وفداً رفيع المستوى ضم كل من المستشارين سعد مزيد النائب الأول، والمستشارة وفاء مصطفى، نادية محمود والدكتور عبد الله قنديل أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

في ختام اللقاء تفضل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس الهيئة، بتبادل الدروع التذكاريّة.

النيابة الادارية المستشار عدنان فنجري وزير العدل العاصمة الإدارية المستشار عبد الراضي ص د يق