"الزراعة" تتفقد حالة المحاصيل بمحافظة السويس.. صور

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، حول أعمال لجنة المتابعة التي تم تكليفها لتفقد حالة الزراعات بمحافظة السويس.



تأتي أعمال تلك اللجنة تنفيذا لتوجيهات وتعليمات وزير الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة برئاسة الدكتور عباس الشناوي، والإدارات المركزية التابعة للقطاع، بالمرور الدائم على كافة المحافظات وتفقد حالة الزراعات، والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، وعلاج المشاكل التي تواجههم.



وتفقد رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات وقيادات الإدارة المركزية لشؤون المديريات اعمال مديرية الزراعة بالسويس فيما يتعلق بموقف حماية الأراضي، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوافر الأسمدة، وحالة المحاصيل الصيفية فضلا عن أعمال كارت الفلاح وبرمجة المكن “pos” على نزول سلفات النشادر على المنظومة لأهالينا شرق القناة في شبه جزيره سيناء.

كما تفقدت اللجنة بحضور دكتوره حنان عبداللطيف مدير مديريه الزراعة السويس عدد من حقول المحاصيل الحقلية الصيفية والمحاصيل البستانية ووجدت حالتها العامة ممتازة، ولا يوجد به أية إصابات حشرية.

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