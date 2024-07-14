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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا.. شروط وموعد التقدم

البوابة نيوز
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فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادى فى مواكبة تطورات ومتطلبات العصر، تعلن الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل بالدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه) للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجى الجامعات المصرية أو من الخارج بالفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024/ 2025، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى 01/08/2024.

وعلى الراغبين فى التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية الإطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية بالرابط الآتى: http://www.mtc.edu.eg/PGRegistration.aspx