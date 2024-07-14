رئيس قسم طب وجراحة العيون بطب عين شمس: لنا الريادة في هذا النوع من الجراحات

قال عمرو صالح رئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس ان الكلية لها الريادة فى جراحة العيون فى مصر واشار خلال المؤتمر العلمى السنوى الــ 52 للقسم انه تم إعداد ورش عمل خاصة للتدريب على فحوصات العين وكذلك ورشة عمل جراحية للتدريب على عمليات الحول والمياه الزرقاء تحت إشراف نخبة من أساتذة القسم .

موضحا بأن المؤتمر قد أتم هدفه فى عرض النشاط العلمى والبحثى للقسم ونقل خبرات أعضاءه إلى الحاضرين من مختلف مستشفيات الجمهورية، كما استطاع المؤتمر إثبات ريادة كلية طب عين شمس العلمية والبحثية فى مجال طب وجراحة العيون .

يذكر أن الجلسة الختامية للمؤتمر قد شهدت تكريم الأساتذة المتفرغين من الخبراء في مجال طب وجراحة العيون ، وكذلك تكريم أفضل أستاذ وأعضاء هيئة التدريس والذين كان لهم مساهمات جليلة فى تسيير العمل بالقسم فى الفترة الماضية.