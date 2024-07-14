انطلاق أولمبياد الصحفيين وأسرهم تحت رعاية وزارة الشباب

نظم الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية أولى فعالياته "أولمبياد الصحفيين وأسرهم"، ، بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ فعاليات "صيفنا شبابنا"،

تضمن "أولمبياد الصحفيين وأسرهم" مجموعة من الألعاب شملت كرة القدم، الدومينو، الطاولة، تنس الطاولة، والبلاي ستيشن، وشارك فيها 900 من الصحفيين وأسرهم.

وقال أحمد الشامي رئيس اتحاد الفعاليات الرياضية ان فعاليات "أولمبياد الصحفيين وأسرهم" تأتي في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، بمشاركة كل أفراد الأسرة في الفعاليات المختلفة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

واضاف الشامي، أولمبياد الصحفيين هو الحدث الأول من نوعه الذي يُخصص لأسر الصحفيين بمختلف الأعمار، وتضمنت الفعاليات تقديم جوائز مالية كبيرة للفائزين في المنافسات، حيث حصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 20000 جنيه، والثاني على 10000 جنيه، والثالث على 5000 جنيه، بينما الفائز بالمركز الأول في كل لعبة من باقي الألعاب حصل على 5000 جنيه، والثاني على 3000 جنيه، والثالث على 2000 جنيه.

وأشاد الشامي بالتعاون الكبير من الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومحمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات، والدكتور أحمد الشافعي مدير عام الاتحادات النوعية.

وأكد أن حرص على أن تكون بداية الفعاليات بالتعاون مع لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين برئاسة محمد يحيى وكيل أول النقابة، وإتاحة فرصة المشاركة لأسرهم، تأكيداً للدور الكبير لأصحاب المجال الصحفي والإعلامي في نجاح أي فعالية تقام بمشاركتهم.