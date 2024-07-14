أطعمة شهيرة قد تختفي قريبا.. تعرف عليها

هناك الكثير من الأشياء على كوكب الأرض التي تظهر عشرات السنوات وربما المئات او الألاف وتختفي فمثلا انقراض الحيوانات والبناتات والطيور وهناك ايضا اكلات شهيرة مهمة معرضة لخطر الانقراض بسبب عوامل مختلفة منها التغير المناخي الذي يشهده كوكب الأرض وتدهور التربة.

واجريت العديد من الدراسات على الأطعمة التي صنفت كمعرضة لخطر الانقراض، واغلبها تحظى بحب كبير من البشرة وشهرة للغاية، بحسب تقرير “سى إن إن”.

-الأطعمة المعرضة لخطر الانقراض:

*الشوكولاتة، المشتقة من حبوب الكاكاو، والتي من المحتمل أن تواجه أزمة محاصيل إذا استمرت درجات الحرارة العالمية في التغير.

*اختفاء العديد من أصناف الفاكهة واللحوم والخضروات.

*من الأغذية المهددة بالانقراض بسبب ارتفاع درجات الحرارة تشمل القهوة، والموز، والبرتقال، والبطاطس، والعسل.

*قرنبيط الكورنيش القديم والكمثرى من بين الأطعمة التي انقرضت بالفعل.



-أسباب انقراض الأطعمة:



تدهور جودة التربة بسبب الممارسات الزراعية المكثفة سببًا رئيسيًا لانخفاض المغذيات في المحاصيل، مما يؤكد الحاجة الملحة لتطوير أصناف جديدة عالية الإنتاجية لمكافحة هذه المشكلة.



دمج معرفة المزارعين المحليين بطرق الزراعة والموائل المدارة في جهود الحفاظ على الجينات أمرًا بالغ الأهمية لحماية هذه الأطعمة المهمة للأجيال القادمة

تغير المناخ يؤثر على نمو المحاصيل

الزراعة الصناعية المؤدية إلى الزراعة الأحادية

يشكل تغير المناخ تهديدًا كبيرًا للمحاصيل والماشية وجودة التربة وموارد المياه وسبل عيش المجتمعات الريفية والعمال الزراعيين.



أدت ممارسات الزراعة الأحادية، التي تركز على زراعة محصول واحد على مساحات واسعة، إلى فقدان التنوع البيولوجي والمرونة في أنظمتنا الغذائية.



أدت الزراعة الصناعية، المدفوعة بالحاجة إلى تلبية الطلب المرتفع، إلى تفاقم تجانس إمداداتنا الغذائية، مما أدى إلى محو الأصناف الفريدة ومصادر الغذاء التقليدية.

أدى تضافر هذه العوامل إلى وضع العديد من الأطعمة على حافة الانقراض، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لجهود الحفاظ على البيئة.



-نصائح الخبراء للحافظ على الأطعمة المعرضة للاختفاء:

تلعب التدابير التشريعية، مثل الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض وأنظمتها البيئية، دورًا حاسمًا في حماية الموارد الغذائية الحيوية للأجيال القادمة.



تبني ممارسات زراعية منخفضة الكثافة يمكن أن يساعد في الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال الحفاظ على الأراضي العشبية الغنية بالأنواع والتي تعمل كموائل ومصادر غذائية لمختلف أنواع الحياة البرية.



المشاركة بنشاط في جهود الحفاظ عليها، يمكننا العمل على حماية هذه الموارد الحيوية من أجل رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية.



الجهود على المستويين الفردي والجماعي ضرورية لمواجهة تحديات انقراض الغذاء وضمان إمدادات غذائية مستدامة للجميع.