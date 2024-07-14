محافظ الجيزة يحدد مهام معاونيه بجميع القطاعات والوحدات المحلية

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الأحد قرار بتحديد مهام معاونيه خلال الفترة المقبلة لضمان سير الأعمال بجميع القطاعات والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية داخل المحافظة على أكمل وجه دون أي تقصير.

وشدد المحافظ على ضرورة انتظام العمل فى كافة القطاعات بالجودة المطلوبة بما يضمن تنفيذ خطط العمل والمشروعات التنموية لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

جاء فى قرار محافظ الجيزة تكليف إبراهيم ناجى الشهابى نائب المحافظ بالإشراف على كافة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن وتوابعها ويكون رؤساء هذه الوحدات مسئولين أمامه مسئولية كاملة الى جانب الإشراف العام على تنفيذ المبادرة الرئاسية ( حياه كريمة ) والإشراف الكامل على الجهاز التنفيذى لسوق الجملة بـ 6 أكتوبر وجهاز استهلاك الطرق وجهازى المنطقتين الصناعيتين بعرب أبو ساعد وجرزا بالاضافة الى الإشراف على تنفيذ المشروعات والمرافق العامة بنطاق المحافظة واداء فروع المرافق العامة ومديريات الخدمات واعتماد لجان الموارد البشرية للعاملين بالجهات ولاية اشرافه والعاملين بالأمانة الفنية للإعلانات وجهاز شبكات المرافق على ان يتم عرض تقريراً دورياً على السيد المحافظ بكافة الانجازات والمعوقات .



كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بتكليف هند أحمد محمد عبد الحليم نائب المحافظ بالإشراف الكامل على جميع أحياء مدينة الجيزة ويكون رؤساء الاحياء مسئولين أمامها مسئولية كامله بالاضافة الى الاشراف الكامل على الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات والمراكز التكنولوجية ووحدات تطوير العشوائيات والتعاون الدولى والسكان ومشروعات البنية الاساسية وادارات التدريب والامومة والطفولة وشئون المرأة والسياحة ومشروعك وملف محو الامية والجمعيات الأهلية ومشروع تطوير نزلة السمان ومدينة الطلبة والطالبات وجهاز رعاية وتشغيل الشباب ويكون رؤساء هذة الاجهزة والمراكز والوحدات والادارات مسئولين أمامها مسئولية كاملة الى جانب الإشراف الكامل على الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش و الأمانة الفنية للجنه العليا للإعلانات وجهاز معلومات شبكات المرافق وذلك فيما يخص الموضوعات الواقعة بنطاق مدينة الجيزة وأحيائها واعتماد لجان الموارد البشرية الخاصة بالعاملين جهة اشرافها على ان يتم عرض تقريراً دورياً على السيد المحافظ بكافة الانجازات والمعوقات .



كما اصدرالمهندس عادل النجار قراراً بتكليف اللواء شاكر محمد مصطفى يونس سكرتير عام المحافظة بالاشراف الكامل على الجهاز التنفيذى لمشروع النقل الجماعى .



وأصدر محافظ الجيزة أيضا قرارا بتكليف السيد محمد نور الدين السكرتير العام المساعد بالإشراف على مدينة الجيزة على ان يعرض كل ما يتعلق بهذا الشأن على نائب المحافظ.



وأكد محافظ الجيزة على المتابعة الدورية لكافة ملفات العمل والتواجد الميدانى من خلال الجولات التفقدية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة للوقوف على نسب انجاز المشروعات وتنفيذ الخطط الاستثمارية وتأدية الخدمات للمواطنين على أكمل وجه .