طارق الشناوى: أتمني الاهتمام بالسياحة الفنية وإنتاج أعمال مثل "غرام فى الكرنك"

أكد الناقد الفني طارق الشناوى أن الفن قدم على مدار التاريخ بعض الأعمال التي تعد من الأعمال السياحية الهامة، والجاذبة للقطاع السياحي والتعريف بالأماكن السياحية فى مصر، وأبرز تلك الأعمال فيلم "غرام فى الكرنك"، وفيلم "اجازة نص السنة".



وتابع الناقد الفنى طارق الشناوى فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن تلك النوعية من الأعمال قدمت العديد من الجوانب الرائعة للأماكن المصرية الجاذبة للسياحة، إلى جانب طريقة العرض التى تناسيت مع طبيعة العمل، دون فرض الطرح السياحي على السياق، فى تناغم فنى رائع رائع.



وشدد الناقد طارق الشناوى أنه لابد من توافر ركن الإبداع، فى الكتابة والإخراج لتقديم تلك النوعية من الأعمال الترويجية، لأن المشاهد لو وجد إقحام للأماكن السياحية دون توظيف فى الحدث والسياق، سيصاب بالملل وبالتالي تخسر كل شيئ، ولم تخدم الهدف من الفكرة والترويج.



وتابع الشناوى أن أغنية "الاقصر بلدنا"، تعيش حتى وقتنا الحالى، ومثلت عنصر إستعراضي جاذب ومروج للسياحة بإبداع فى الإخراج والأداء الحركى من كل فرد فى الأغنية، وهو ما حقق الهدف.



وإختتم الناقد الفنى طارق الشناوى أنه يتمنى أن تزداد حجم الأعمال الفنية التى تهتم بعرض الاماكن السياحيه، وسعيد بتوجه الدولة لإقامة مهرجان بمدينة العلمين لما لها من طابع تاريخى وسياحى هام، وأيضاً لدينا مهرجان الجونة فى مدينه ساحره.

