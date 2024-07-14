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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بعد ٤٥ يوما من المرض.. أهالي زفتي يستعدون لتشييع جثمان بطلة السباحة شذي نجم

البوابة نيوز
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يستعد أهالي قرية كفر فرسيس بمركز زفتي بمحافظة الغربية، لاقامة جنازة السباحة شذي محمد نجم التي توفيت جراء وعكة صحية ألمت بها بعدما توقف قلبها منذ 43 يوما أثناء التمرين ودخلت على إثرها المستشفى، باستعداد مقابر عائلتها لاستقبال الجثمان عقب صلاة الجنازة بمسجد القرية.

كانت حالة من الحزن سيطرة على أهالي القرية عقب نبأ وفاة الطالبة شذي محمد نجم، 15 عام، وأكد أهالي القرية أن الراحلة كانت تتمتع بسمعه طيبة بين أهالي قريتها رغم عدم إقامتها بها ولكن كانت تزورهم من وقت للآخر و أنها الابنه الوحيدة لوالدها ولديها شقيق أكبر منها بكلية الهندسة، وكانت دائما تشارك في بطولات السباحة بنادي طنطا الرياضي وكانت الأسرة فخورة بنجاحها .

ووصل في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، جثمان شذي محمد نجم بطلة السباحة بنادي طنطا الرياضي، التي توفيت جراء وعكة صحية ألمت بها بعدما توقف قلبها منذ 43 يوما أثناء التمرين ودخلت على إثرها المستشفى، إلى قرية كفر فرسيس بمركز زفتي بمحافظة الغربية.

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IMG-20240714-WA0083
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صلاة الجنازة صلاة الجناز مركز زفتى محافظة الغربية