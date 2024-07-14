حسن الخطيب: هدفنا تعزيز الخطط الاستثمارية والمنافسة في الأسواق العالمية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص مصر على توطيد العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا واتسامها بالمرونة وزيادة التعامل التجاري.

وأشار، الوزير خلال منتدى رجال الأعمال المصري الصربي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة لتعزيز الاستثمارات وتعزيز الاحتياطي النقدي.

ولفت إلى أن مصر التزمت ببيئة شمولية للاستثمار، ومرونة بالنظام البيئي للمشاريع التي يتم إنشاؤها في مصر، كما أيدت مصر اتجاهًا وطيدًا لتعزيز الشراكة، وأولت اهتمامًا باتفاقية التجارة الحرة، وعملت على إدراج كل دول الكوميسا ضمن الاتفاقية.

وأردف: "هدفنا تعزيز الخطط الاستثمارية، والمنافسة في الأسواق العالمية، ونرمي للتعاون الاستثماري بين البلدين"، لافتًا إلى أن هذا المنتدى يفتح الباب أمام القطاع الخاص بالبلدين، وأن مصر تشارك الأهداف الصربية في الأسواق العالمية.