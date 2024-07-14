الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم تخريج الدورة 56 للملحقين الدبلوماسيين

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم تخريج الدورة رقم 56 للملحقين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية والهجرة وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتعاون مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة ووزارة الخارجية والهجرة.

بدأت الفاعليات بمناقشة مشروع تخرج الدورة بمشاركة عدد من الخريجين، وإستعراض الموقف التدريبى للدورة.

وألقى أقدم الخريجين كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على ما لمسوه خلال فترة تدريبهم من رعاية وإهتمام وما إكتسبوه من مبادئ وخبرات راقية خلال دراستهم بالكلية الحربية؟ أعقبها إعلان نتيجة الدورة.

وألقى السفير علاء حجازى مساعد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج كلمة أعرب خلالها عن تقديره لدور الأكاديمية العسكرية المصرية فى تأهيل العاملين بالوزارة لتعظيم الإستفادة من قدراتهم، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على المبادئ التى اكتسبها الخريجون خلال فترة تدريبهم لإستكمال مسيرة الدفاع عن مصالح مصر فى الخارج.

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة هنأ خلالها الخريجين متمنيًا لهم التوفيق فى حياتهم المهنية، مؤكدًا على أهمية تلك الدورات التدريبية لبناء كوادر من العاملين بمؤسسات الدولة مسلحين بالخبرات العلمية والعملية وفقًا لأحدث نظم التدريب والتأهيل الحديثة والتى تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه.

وفى ختام الفعاليات تم تبادل الدروع وتوزيع شهادات التخرج وتكريم أوائل الخريجين.

حضر مراسم التخرج عدد من أعضاء هيئه التدريس بالأكاديمية وعدد من مسؤلى وزارة الخارجية والهجرة.