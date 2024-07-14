" الغرف التجارية": اتفاقية التجارة الحرة والقطاع الخاص هما أساس التقدم

رحب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، بالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش والوفد المرافق له، مؤكدًا أن مصر بلد الفرص الواعدة والاستقرار الاقتصادي والسياسي.

ودعا الوكيل، خلال منتدى رجال الأعمال المصري الصربي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي نقلته فضائية “إكسترا نيوز”، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش والوفد المرافق له بالتعاون التجاري والاقتصادي مع مصر، لافتًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة والقطاع الخاص هما أساس التقدم، وأن مصر تعمل على مجال واسع للتعاون بين مختلف الجهات، وتغيير قوانين العمل لدفع الاقتصاد للأمام، وتوفير الرخصة الذهبية والسياسات التي تدعمها حزمة كبيرة من المشروعات الكبرى بما فيها قناة السويس واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، وتغيير البنية التحتية خلال سنوات قليلة تستطيع مصر تقدم هذه الخبرة لبيلجراد لتحقيق رؤية 2027.