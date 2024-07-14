الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 30 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ 30 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية، منذ أمس، وحتّى صباح اليوم بينهم سيدة، وأسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني - في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات رام الله، الخليل، قلقيلية، طولكرم، جنين، أريحا، والقدس.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام الماضي إلى أكثر من 9 آلاف و655 فلسطينيا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

