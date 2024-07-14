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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بدء محاكمة سائق لاتهامه بالتعدي على فتاة بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
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بدأت منذ قليل محكمة جنايات  القاهرة أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعه محاولة خطف فتاة واغتصابها بدائرة  قسم شرطة مدينة نصر.

ووصلت إلى مقر المحكمة الفتاة لحضور محاكمة السائق المتهم ويدعي حسين لاتهامه بمحاولة خطفها وهتك عرضها بمنطقة مدينة نصر، خلال استقلالها السيارة معه.
كانت قد اصطحبت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة واغتصابها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات له، بناء على  القرار الصادر من النيابة العامة
وفي وقت سابق أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تعود الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد وقيام السائق بمحاولة خطفها واغتصابها.

4 أيام علي ذمة التحقيقات أجهزة الأمنية بالقاهرة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة الاجهزة الامنية بالقاهرة استقلالها