الخشت: ارتفاع معامل تأثير مجلة علوم الأورام وفقا لمؤسسة "كلاریفت اناليتكس" العالمية

أعلن محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ارتفاع معامل التأثير الخاص بمجلة المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة

‏Journal of the Egyptian National Cancer Institute خلال عام واحد من 1.8 عام 2022 الي 2.1 عام 2023 حسب تقدير مؤسسة كلاریفت اناليتكس العالمية، بالإضافة الي زيادة مؤشر الاقتباس من 2.2 فى عام 2022 إلى 3.5 فى عام 2023 بزيادة قدرها 67‎%‎.

وقال الدكتور الخشت، إن نجاح المجلة في تحقيق معامل تأثير ومعدلات الاقتباس يضمن تواجدها ضمن مجلات العلوم الطبية المدرجة عالميًا من أعلى مؤسسة تصنيف المجلات العلمية في مجال الأورام على مستوى العالم، مشيرا إلى أن ما تحققه مجلة الأورام واحدة من سلسلة إنجازات مجلات الجامعة دوليا في عدد من التخصصات الهامة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن مجلة (JENCI) هي المجلة الرسمية للمعهد القومي للأورام، وتم إصدارها عام 1982 وتنشر إلكترونيًا بالتعاون مع دار النشرالدولي Springer Nature مما يتيح للمجلة مزايا كثيرة منها أنها عضو في مؤسسة COPE (Committee on Publication Ethics) العالمية، وإتاحة استخدام أدق أنواع كاشف الاقتباس plagiarism-detection software iThenticate وغيرها من المميزات.

وأكد الدكتور الخشت، أن المجلة مدرجة بعدد كبير من قواعد البيانات الدولية منهاEmerging Sources Citation Index (Web of Science), SCOPUS, Clarivate, Medline, DOAJ, EBSCO Discovery Service, EMBAS.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد القومي للأورام، أن دعم إدارة الجامعة ساهم في رفع جميع مؤشرات المجلة فى قواعد التصنيف الدولية، مشيرًا إلى أن هناك إقبال من الباحثين على النشر فى المجلة حيث تبين ارتفاع فى عدد الأبحاث المرسلة للمجلة ( New Submission) في عام 2023 بزياده 10% عن عام 2022.

وأكد الدكتور عبد المعطى، أن نسبة قبول الأبحاث فى المجلة 14 % فقط منذ عام 2021 وقد انخفض إلى 7% فى عام 2024 مما يعنى ارتفاع معدل الرفض من قبل هيئة تحرير المجلة بداية من عام 2021 مما يدل علي إتباع المعايير الدولية لاختيار الأبحاث المقبولة للنشر بمجلة المعهد، وذلك لأن المجلة تتبع سياسة مراجعة الأقران مزدوج التعمية ( double-blind peer-review system) مع الاستعانة بعدد لايقل عن 3 محكمين اثنين في التخصص والثالث إحصائي.

وأشار الدكتور عبدالمعطي إلى أن المجلة تستقبل أبحاث من جميع انحاء العالم وقد تبين أن هناك زيادة في تنوع جنسيات الباحث المراسل للمجلة، بالإضافة إلى زيادة الأبحاث الأجنبية منذ سنه 2021 بمعدل ارتفاع 83 %.

وأضاف الدكتور طارق خيرى وكيل معهد الأورام للدراسات العليا والبحوث، أن المجلة تنشر أبحاث عن أحدث الابتكارات في جميع علوم الأورام مثل أبحاث السرطان الأساسية والتطبيقية والسريرية مع إعطاء الأولوية لموضوعات رئيسية مثل العلاج الموجه المضاد للسرطان الموضعي والنظامي مع الاهتمام الخاص بأبحاث السرطان التطبيقية من البلدان النامية؛ علم الأورام التجريبي والكشف المبكر عن السرطان والمجالات الرئيسية الناشئة في الطب التشخيصي مثل علم الأمراض الجزيئي والمعلوماتية الحيوية والتقنيات الحيوية.

وأكد الدكتور خيري، أن المجلة تصدر بصفة منتظمة شهريا منذ اشتراكها مع الناشر الدولي Springer Nature وتنشر شهريًا في المتوسط 4 أبحاث، مشيرًا إلى اتباع المعايير العلمية والاخلاقية الدقيقة من قبل رئيس تحرير المجلة الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق وأستاذ طب الأورام بالمعهد القومي للأورام و مدير تحرير المجلة الدكتور محمد سيد أحمد أستاذ الفارماكولوجى والعلاج التجريبي للسرطان بالمعهد القومي للأورام قد ساهم فى إحراز المجلة تقدمًا متميزًا فى جميع المؤشرات التى تصدرها قواعد البيانات العلمية الدولية والذي أدى إلى زيادة إقبال الباحثين على النشر فى المجلة.