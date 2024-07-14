مفاجآت فنية ومسابقات رياضية وترفيهية بمهرجان "العالم علمين"

قال ميرفت المليجي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من مدينة العلمين الجديدة، إنّ الشعب المصري من عشاق الرياضة، وبخاصة كرة القدم، مشيرًة الى أن الشركة المنظمة لمهرجان العلمين كانت حريصة على تواجد لعبة كرة القدم بشكل كبير في النسخة الثانية من مهرجان العلمين.

وأضافت، في مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مهرجان العلمين شهد مسابقات جديدة مثل «واحد على واحد، أسرع لاعيب»، موضحةً أنهما أحدث الألعاب الموجودة في مهرجان العلمين، علاوة على ذلك، فإنها تشهد مشاركة من لاعبي كرة القدم ذوي شعبية كبيرة، مثل شارك محمود عبد الحكيم لاعب بتروجت ونادي المصري البورسعيدي الأسبق بالأمس في إحدى المباريات، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتابعت، أنه في كل يوم سبت بالمهرجان سيشارك أحد لاعبي كرة القدم بالمهرجان، على أن تكون المشاركة متاحة لكل الجمهور، كما ستشهد الدورة الثانية من المهرجان حدثًا مهمًا وجديدًا في مهرجان العلمين، وهو مهرجان للطهاة، الذي يشارك فيه الطهاة من كل أنحاء العالم، وسيكون سيكون على شواطئ مدينة العلمين بسحرها وسحر هواها، وسيكون عامل كبير في جذب عدد كبير من الجمهور للاستمتاع بالجو ومشاهدة مهرجان التذوق، وهو مهرجان جديد ومستحدث على مهرجان العلمين.