ريلمي تطلق سلسلة هواتف realme 12 5G بأداء متميز ومعالج قوي

أعلنت شركة ريلمي، العلامة التجارية الأسرع نموًا في العالم في مجال الهواتف الذكية، عن إطلاق سلسلة realme 12 5G الجديدة. تأتي هذه السلسلة بعد نجاح سلسلة realme 12 Pro، التي حققت شهرة واسعة كأفضل كاميرا هاتف في فئتها.

يتميز هاتف realme 12 5G بكاميرا Sony OIS Master Portrait، وهي الأولى من نوعها باستخدام مستشعر Sony LYT600. يضم الهاتف تصميمًا أنيقًا، ومعالجًا قويًا، وشاشة AMOLED فائقة السلاسة بتردد 120Hz، وتقنية لمس ذكية، وشاحن بقدرة 67 واط يشحن الهاتف بالكامل في غضون 48 دقيقة، ومساحة تخزين كبيرة، مما يجعله الأقوى في فئته. تأتي سلسلة realme 12 5G مع ضمان لمدة 12 شهرًا.

وتحرص ريلمي دائمًا على تقديم عروض مميزة لتلبية احتياجات عملائها، حيث أعلنت عن شراكة مع B.TECH لتقديم عروض خاصة. سيحصل أول 100 مشتري على سماعات realme Buds T110 مجانًا، فيما سيحصل المشترون من 101 إلى 500 على سماعات realme Buds مجانًا.

تضمن ريلمي لمستخدميها أداءً استثنائيًا بفضل معالج Dimensity 7050، الذي يحسن تجربة التصوير بنسبة 40%، ويعزز أداء GPU بنسبة 180%، وCPU بنسبة 30%. وتوفر السلسلة تجربة ألعاب متميزة بفضل المواصفات الرائعة، منها 8GB+256GB أو 8/12GB+512GB، مع ضمان لمدة 12 شهرًا.

سلسلة realme 12 5G مستوحاة من تصميمات الساعات الفاخرة وتأتي بجودة عالية وجلد نباتي فاخر، مما يميزها في فئتها. يتميز الهاتف بحواف رفيعة ناعمة (PVD) ونظام تبريد VC، مما يوفر أداءً جيدًا للاعبين من خلال تثبيت الإطار وتبريده بشكل فعال بمساحة 4356 مم²، مع تقنية تصنيع 6 نانومتر وأداء قوي. تضم السلسلة ذاكرة عشوائية (RAM) بحجم 8 جيجابايت في جميع الطرازات.

يقدم هاتف realme 12+ 5G خوارزمية جديدة للصور الخلفية السينمائية، التي تعمل على تحسين صور البورتريه بتعتيم الخلفية بشكل مبتكر، مما يسمح بظهور الصورة بشكل بارز. يتمتع الهاتف أيضًا بإمكانية ضبط الفتحة في الوقت الفعلي لتحكم إبداعي في عمق المجال، مع تأثيرات تدرج لفصل الأهداف عن الخلفية، مما ينتج صورًا عالية الجودة بمظهر احترافي.

يضم الهاتف مجموعة متنوعة من ميزات الكاميرا، مثل كاميرا بزاوية واسعة 112 درجة، وكاميرا دقيقة جدًا، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. كما يحتوي على نظام تصوير بورتريه محسّن بخوارزميات التعريض الضوئي من ريلمي وميزة Sony OIS لتحسين الصور الملتقطة بسرعة.

أخيرًا، يدعم هاتف realme 12+ 5G تقنية Rainwater Smart Touch، التي تعمل على تحسين دقة وراحة المستخدم أثناء استخدام الهاتف في الأجواء الرطبة، مما يقلل من تأثير الماء على دقة اللمس.