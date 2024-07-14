البنك الأهلي يتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية في تصنيع الورق الخام للشيكات المصرفية

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مشترك مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بهدف توريد الورق الخام للشيكات المصرفية المؤمن بمواصفات التأمين العالمية وأيضاّ المواصفات الحديثة المعتمدة من البنك المركزي المصري.

حضر التوقيع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري واللواء أحمد عبد السلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وحسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري واللواء طارق شعبان المشرف على مطابع الشرطة.

وأعرب يحيى ابوالفتوح عن أهمية التعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، لما له من مردود على استغلال لأحدث أساليب الطباعة المؤمنة ومواكبة التطور التكنولوجي بهذا المجال إعمالا برؤية مصر 2030، وذلك للحد من الاستيراد وتعميق المنتج المحلي وزيادة الاستثمار الصناعي المحلي. مؤكدا حرص البنك الأهلي المصري المستمر على التوجه نحو الصناعة المصرية من خلال منتجات ذات مستوى فريد من الجودة، لما تحققه من مردود اقتصادي كبير، من خلال مواكبة المنافسة العالمية في المنتجات المشابهة بما يؤثر بالإيجاب على دعم الاقتصاد الوطني، خاصة ان هذا التعاون سيحقق لأول مرة ميزة إيقاف استيراد ورق الشيكات المؤمن من الخارج ، والاعتماد على الورق المحلي المنتج حديثاّ بمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية والذي سيتم بتوريده الى مطابع الشرطة التي ستتولى مهام الطباعة على الورق طبقاّ لمواصفات تأمين الطباعة الحديثة أيضاّ علي ورق الشيكات وتوريد الدفاتر الي البنك الأهلي المصري بنفس المواصفات للورق المستورد وبجودة أعلى.

من جانبه أعرب اللواء أحمد عبد السلام عن اعتزازه بالتعاون بين البنك الأهلي المصري ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية كونه من أكبر المؤسسات المالية في مصر، مشيدا بالتوجه الإيجابي والرائد للبنك في تشجيع المنتج المحلي ودعمه للصناعات المصرية والتي تنعكس أثارها في خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، مؤكدا على تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين البنك والمصنع في مجالات جديدة.

وأشار الى ان مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يعد أول وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويقوم بتصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها وقواعد البيانات البيومترية طبقًا للمقاييس العالمية، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبرامج التحكم الذكية.

كما أشار حسام الحجار الى أن ذلك التعاون يتيح للمرة الأولي في القطاع المصرفي توريد الورق الخام للشيكات المصرفية المؤمن بكل مواصفات التأمين العالمية وأيضاّ المواصفات الحديثة المعتمدة من البنك المركزي المصري مؤخراّ بصناعة محلية مصرية. مضيفا انه أمكن الاتفاق مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية والذي يملك الإمكانيات الضخمة في تصنيع الورق المؤمن بأحدث المواصفات العالمية للتامين ضد التزوير والتزييف لتصنيع الورق المؤمن حيث كان يتم استيراد أوراق الشيكات المؤمنة من الخارج الى المطابع، الا ان توجه البنك الأهلي المصري نحو دعم التصنيع المحلي واحلال المنتجات المستوردة بأخرى محلية وبإمكانيات مركز اصدار البطاقات المؤمنة الضخمة والأعلى درجة فنية، سيتم إيقاف الاستيراد وتوفير رصيد من العملات الاجنبية وتشغيل العمالة المصرية والاعتماد على منتجات مجمع الاصدارات من الورق الخام المؤمن بأعلى درجات التأمين مشير الى انه تم اجراء التجارب بين الأطراف الثلاثة ممثلة في البنك الأهلي المصري ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ومطابع الشرطة على مدى الشهور الماضية وصولا للمنتج النهائي.