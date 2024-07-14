"الناتو" عن إطلاق النار على ترامب: العنف السياسى لا مكان له فى ديمقراطيتنا

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، عن استيائه الشديد جراء إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد.

وقال ستولتنبرج: "شعرت بالصدمة من محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق ترامب.. والعنف السياسي لا مكان له في ديمقراطيتنا".

ودعا مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، من لديه معلومات بشأن إطلاق النار على ترامب أن يشاركه بها.

وأوضح، بحسب فضائية القاهرة الإخبارية، أنه يتم التدقيق حاليًا في المعلومات حول هوية مطلق النار، ولا توجد لديه معلومات مؤكدة عن تفاصيل السلاح الذي استخدم في محاولة اغتيال ترامب، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات عملية الاغتيال وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل لوسائل الإعلام.

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" عن أن اسم المسلح المتورط في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قائلا إنه يدعى توماس ماثيو كروكس.

وقال مكتب التحقيقات في بيان: "حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي توماس ماثيو كروكس، 20 عامًا، من بيثيل بارك، بنسلفانيا، باعتباره المتورط في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في 13 يوليو، في بتلر، بنسلفانيا".

وقال مسؤول إن ترامب أصيب في أذنه، كما أن المكتب لا يعرف حتى الآن الدافع وراء الهجوم الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين.