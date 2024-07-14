العالم يدين محاولة اغتيال ترامب.. جوتيريش: من أعمال العنف السياسي.. ورئيس وزراء بريطانيا: مشهد صادم ومفزع

أدان زعماء من جميع أنحاء العالم إطلاق النار على تجمع حاشد للمرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، وأدانوا العنف السياسي وتمنىوا لترامب الشفاء العاجل.

ونشر ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي أنه أصيب برصاصة في الجزء العلوي من أذنه اليمنى وأنه كان هناك “نزيف كثير”.

وقالت حملته إنه “في حالة جيدة”، وذكرت بلومبرج نيوز أنه خرج من المستشفى.

وأدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إطلاق النار ووصفه بأنه “عمل من أعمال العنف السياسي”.

وأدان جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الهجوم، وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: “مرة أخرى، نشهد أعمال عنف غير مقبولة ضد الممثلين السياسيين”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه “شعر بالفزع من المشاهد الصادمة” في المسيرة.

وأضاف: “العنف السياسي بأي شكل من الأشكال ليس له مكان في مجتمعاتنا وأفكاري مع جميع ضحايا هذا الهجوم”.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: “يجب أن نقف بحزم ضد أي شكل من أشكال العنف الذي يتحدى الديمقراطية”.

فيما أضاف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن إطلاق النار كان "مثيرا للقلق والمواجهة"، بينما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه أصابه "بالاشمئزاز".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إطلاق النار أصابه بالصدمة.

فيما قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي التقى ترامب هذا الأسبوع أثناء زيارته للولايات المتحدة لحضور قمة الناتو، إن صلواته كانت مع الرئيس السابق “في هذه الساعات المظلمة”.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إنها “تتابع بقلق” التحديثات الواردة من ولاية بنسلفانيا وتمنت لترامب الشفاء العاجل.

وأعربت عن أملها أنه "في الأشهر التالية من الحملة الانتخابية، يمكن أن ينتصر الحوار والمسؤولية على الكراهية والعنف".

ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ترامب بالصديق وتمنى له الشفاء العاجل قائلا: “أدين الحادث بشدة. ليس للعنف مكان في السياسة والديمقراطيات”.

ووصف الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إطلاق النار بأنه غير مقبول بينما حث الآخرين أيضًا على إدانته. "يجب أن يتم رفض الهجوم على الرئيس السابق دونالد ترامب بشدة من قبل جميع المدافعين عن الديمقراطية والحوار في السياسة، ما رأيناه اليوم غير مقبول”.

وفي وقت سابق، قال جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة ومنافس ترامب في انتخابات نوفمبر ، إنه يجب على الجميع إدانة العنف السياسي.