الحبس عام لمتهم في دهس ربة منزل بالمرج

قضت محكمة جنح المرج بالحبس سنة لمتهم في دهس ربة منزل بعدما اصطدم بها أعلى الطريق الدائري بمنطقة المرج بالقاهرة.

واسندت النيابة العامة تهم القتل الخطأ و دهس سيدة أسفل عجلات سيارة المتهم بسبب السرعة الزائدة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود جثة سيدة في منطقة المرج

على الفور انتقل رجال المباحث، لمحل البلاغات وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بسيدة ما تسبب في وفاتها في الحال، فتم نقل جثة المجني عليه تحت تصرف النيابة العامة، .

فيما تحفظت القوات الأمنية بالقاهرة على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.