بعد قليل.. مدبولي يلتقي رئيس صربيا

يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل ، بالرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، والذي يقوم حالياً بزيارة الي القاهرة، وذلك وفقا لما أفادت به فضائية "اكسترا نيوز".

ويعقب اللقاء عقد منتدى رجال الأعمال المصرى - الصربى بحضور رجال الأعمال من البلدين.

هذا وقد قال "ألكسندر فوتشيتش" الرئيس الصربي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس؛ "أشيد بطريقة إدارة الرئيس السيسي للبلاد فى ظل التحديات المحيطة بها.. يوجد نزاع فى السودان والأوضاع فى ليبيا والمشاكل فى قناة السويس والأزمة فى قطاع غزة.. ولديكم حوالي 9 ملايين لاجئ فى مصر.. وبالطبع هناك استمرار فى البناء وتم بناء عاصمة جديدة والتنمية فى الساحل الشمالي".

وأضاف رئيس صربيا، خلال المؤتمر الصحفي المشترك بقصر الاتحادية: "حلفني الحظ لاتعلم الكثير من فخامة الرئيس السيسي ورأيت الكثير من الأمور من منظور مختلف.. ولديكم صديق ممثل فى جمهورية صربيا.. ونشكركم على كرم الضيافة.. وادعوكم إلى زيارة صربيا مرة أخري".