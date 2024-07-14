من مسافة 120 مترا ببندقية نصف آلية.. هكذا حاول توماس ماثيو اغتيال ترامب

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، اليوم الأحد، إن الشخص الذي حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب هو توماس ماثيو كروكس، 20 عامًا من بيثيل بارك بولاية بنسلفانيا.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" صباح اليوم أن التحقيق كشف عن رقم يبدو مفاجئا: أن مطلق النار تم تسجيله كناخب جمهوري، أي عضو في حزب ترامب.

إلى جانب ذلك، أفادت شبكة "سي إن إن" يأنه تبرع في عام 2021 بمبلغ مالي بسيط -15 دولارًا- لمنظمة تابعة للحزب الديمقراطي. وهو يوم تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة.

تم القبض على كروكس عدة مرات في الماضي بسبب السلوك غير المنضبط والاعتداء، كما تم ربطه بجماعات متطرفة تعمل في الولايات المتحدة.

وهكذا، في عام 2023، شارك في مظاهرات عنيفة في سياتل مع منظمة أنتيفا الراديكالية المناهضة للفاشية. وفي عام 2022 أيضًا، شارك في المظاهرات العنيفة للتنظيم في بورتلاند.

وعاش كروكس في ضاحية بيثيل بارك بولاية بنسلفانيا، على بعد حوالي 35 كيلومترا جنوب التجمع الذي تحدث فيه ترامب، في مدينة بتلر.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه تخرج من المدرسة الثانوية عام 2022، وأنه ليس لديه أي سجل إجرامي. وكان من المفترض أن تكون انتخابات هذا العام هي الأولى التي يحق له التصويت فيها.

وتمكنت الشبكة من الاتصال بوالده ماثيو، ولكن عندما طُلب منه أن يقول شيئًا عن ابنه، أجاب فقط: "أحاول معرفة ما الذي يحدث بحق الجحيم، سأنتظر حتى أتحدث إلى سلطات إنفاذ القانون".



وبعد ساعات قليلة من إطلاق النار، أفادت التقارير أن الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية أغلقوا الشوارع المؤدية إلى منزل كروكس في بيثيل بارك. كما ورد أن المجال الجوي المحيط بمسقط رأس كروكس مغلق أمام الطائرات.

ووفقًا لكيفن روجاك، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني في بيتسبرج، تم التعرف على كروكس على أنه مطلق النار من خلال الرجوع إلى حمضه النووي مع قواعد بيانات تحديد الهوية البيومترية. وفي وقت إطلاق النار، لم يكن يحمل أي وثائق هوية، لذلك استغرق الأمر ساعات قبل أن يتم التعرف عليه بشكل مؤكد.

وعندما سُئلت محققة مكتب التحقيقات الفيدرالي عما إذا كان هذا هجوم "ذئب منفرد"، أي محاولة اغتيال شارك فيها شخص واحد فقط، قالت إنها لا تستطيع الإجابة على ذلك في الوقت الحالي.

إلى جانب ذلك، أعلنت أنها افتتحت خطًا ساخنًا وموقعًا إلكترونيًا مخصصًا يتم من خلاله دعوة المواطنين لتقديم أي معلومات تتعلق بمحاولة الاغتيال بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فأنه من الواضح للجميع أن محاولة الاغتيال ستتطلب أيضًا إجراء تحقيق في سلوك جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، لفهم كيف تمكن مطلق النار من الصعود إلى سطح مبنى مجاور ومن هناك أطلق النار من مسدس مباشر على ترامب.

واعترف رئيس فرع مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرغ روجاك، في المؤتمر الصحفي في وقت مبكر من الصباح، أنه من المفاجئ أن يتمكن مطلق النار من إطلاق عدة رصاصات دون أن يوقفه أحد.

ووعد رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، صباح اليوم، بإجراء تحقيق كامل، وذكر أن الأميركيين يستحقون معرفة الحقيقة. وأضاف أنه سيتم استدعاء رئيسة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل وكبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي لحضور جلسات استماع في مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.

كما دعا عضوان جمهوريان بمجلس الشيوخ، جوش هاولي وريك سكوت، صباح اليوم إلى فتح تحقيق في محاولة الاغتيال داخل لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ، وقال سكوت إنه "من غير المبرر على الإطلاق أن يكون لدى شخص مضطرب يريد أن يصبح قاتلا". خط مباشر لرئيس سابق ومرشح بارز لرئاسة الولايات المتحدة”.

وفي الولايات المتحدة، هناك بالفعل من يصف أحداث تلك الليلة بأنها "فشل كامل" لجهاز الخدمة السرية، وقال عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية مونتانا رايان زينكي، وهو وحدة سابقة في البحرية الأمريكية، إن حقيقة أن القاتل تمكن من الصعود إلى سطح قريب وتوجيه بندقيته نحو ترامب، وهو ما يعد "فشلا أمنيا كاملا".

ووفقا للتقارير، صعد القاتل إلى سطح مصنع على بعد حوالي 120 مترا من المنصة التي كان يقف عليها ترامب، خارج مجمع التجمع، ومن هناك أطلق النار، ربما باستخدام بندقية AR-15.

وأوضح عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي روجاك أن الخدمة السرية كانت مسؤولة عن الأمن في مكان إطلاق النار، وقال رئيس شرطة بنسلفانيا جورج بيبينز: "في دفاعهم، سيقال إنه من الصعب بشكل غير عادي إنشاء منطقة تجمع مفتوحة لعامة الناس في مأمن من أي تهديد محتمل من مهاجم مصمم للغاية."

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شارك في تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا الليلة. وفجأة سُمع دوي طلقات نارية، وصراخ، ثم شوهد الرئيس السابق وهو ينحني تحت المنصة في محاولة لحماية نفسه، وسرعان ما تم إجلاؤه من مكان الحادث من قبل عملاء الخدمة السرية الذين كانوا حوله لحمايته. وشوهد الرئيس وهو يغادر المكان واقفاً على قدميه، لكنه ترك المكان مصاباً وينزف من أذنه، على ما يبدو بسبب إطلاق النار. وأبلغ المدعي العام لمنطقة بتلر أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين، بما في ذلك كروكس.