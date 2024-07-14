نسب إقبال متوسطة ورفع الرايات الصفراء على شواطئ الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية انخفاض في درجات الحرارة بقيمة 3 درجات، حيث سجلت اليوم درجة 30 درجة، مع سرعة رياح 21 كم/ ساعة، استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة لتصل إلى 66%.

وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل تحذيرات من وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (1.5- 2.5)م، واكدت على المصطافين مراعاة ذلك، والحذر عند النزول للبحر.

وشاركت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، صور لنسب الأشغال على شواطئ الإسكندرية والتي قالت انها لازالت منخفضة، حيث تم رفع الراية الخضراء علي شواطئ القطاع الشرقي والراية الصفراء علي شواطئ القطاع الغربي.

وحذرت من عدم الاستماع إلى من تعليمات المنقذين على شواطئ بسبب وجود عدم استقرار في أمواج البحر.

واكدت السياحة والمصايف على عدم دفع الإكرامية ولو فرض عليك العامل إكرامية لابد من التواصل معهم، وحذرت من القاء اكياس الحلويات والعصاير او اي مخلفات فى البحر أو علي الرملة، أو الخروج من الشاطئ بملابس البحر حافظوا معانا علي الآداب العامة للطريق.

كما أكدت على أن دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا لو العامل طلب مقابل أرفض، وابلغه انك على علم بأنها خدمة متاجة بالمجان.