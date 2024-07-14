وزيرة البيئة تلقي بيانها حول برنامج الحكومة الجديدة .. فيديو

ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الاحد، بيانها حول برنامج الحكومة الجديدة أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، وذلك في نبأ عاجل عبر فضائية "إكسترا نيوز".

وقالت وزيرة البيئة، إن الوزارة نفذت العديد من البرامج والمشروعات والأنشطة في المجالات البيئية المختلفة، والتي أثمرت عن تحقيق العديد من الأهداف والنتائج، على رأسها خفض مستويات تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة، والتوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزيرة البيئة، استكمال مسيرة العمل الجاد لتحقيق التقدم والرقي من خلال استراتيجية تضمنت عددًا من المحاور منها الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي.