الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء يدينان بشدة الهجوم على دونالد ترامب

أدان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف، اليوم الأحد، بشدة الهجوم الذي استهدف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية "بنسلفانيا".

وأعرب الرئيس زرداري - وفقا لبيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية - عن صدمته العميقة إزاء الهجوم.. قائلا: إن "مثل هذا العنف ليس له مكان في السياسة".. متمنيا الشفاء العاجل لدونالد ترامب، مقدما تعازيه القلبية في الخسائر في الأرواح جراء الهجوم.

من جانبه.. أدان رئيس الوزراء الباكستاني - عبر حسابه على منصة "إكس" - الهجوم على ترامب.. وكتب: "هذا تطور صادم.. أدين كل أعمال العنف في السياسة، وأتمنى لترامب الشفاء العاجل والصحة الجيدة".