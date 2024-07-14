"الخارجية اللبنانية" تدين مواصلة إسرائيل عدوانها الممنهج على المدنيين الفلسطينيين العزل

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة مواصلة إسرائيل عدوانها المُمنهج على المدنيّين الفلسطينيين العُزّل، واستهدافها المُتعمّد لمراكز إيواء النازحين الفلسطينيين، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتُكِبت في مخيّم النازحين في المواصي بخان يونس، وأدّت إلى استشهاد 90 أعزلًا من النساء والشيوخ والأطفال، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

وأعربت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ أوردته وكالة الأنباء اللبنانية - عن استنكارها لاستمرار إسرائيل في انتهاكها لقواعد القانون الدولي الإنساني وارتكابها جرائم الإبادة الجماعيّة، في تحدًّ واضح لمساعي وقف إطلاق النار، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرُّك الفوري والفاعل لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانيّة غير المسبوقة في قطاع غزّة، وتوفير الحماية الدوليّة اللازمة للشعب الفلسطيني.