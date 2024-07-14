منها 10 كتب للمكرمين.. مهرجان المسرح المصري يصدر 13 كتابا في دورته الـ17

يصدر المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض (13) إصدارا خلال دورته السابعة عشرة، (دورة الفنانة سميحة أيوب)، التي ستنطلق يوم 30 يوليو الجاري، ومن ضمن الإصدارات كتاب عن الفنانة سميحة أيوب التي تحمل الدورة المقبلة اسمها، ويكتبه الناقد الأمير أباظة.

ويخصص المهرجان من خلال لجنة المطبوعات التي يرأسها الكاتب المسرحي عماد مطاوع، والفنان أنس الديب، ( 10 ) كتب أخري عن المكرمين يكتبها كبار النقاد والكتاب، فكتاب الفنان أحمد بدير يتولى كتابته وإعداده الكاتب الصحفي والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر، ويكتب كتاب عن الفنان أحمد آدم الإعلامي والكاتب سمير عمر، أما كتاب المنتج أحمد الإبياري يكتبه ويقوم بإعداده الكاتب رشدي الدقن، وكتاب الفنان أسامة عباس يكتبه الكاتب الصحفي والناقد محمد عبدالرحمن، ويكتب عن الفنان حسن العدل الناقد باسم صادق، أما كتاب الفنانة سلوى محمد علي، فتكتبه الكاتبة نسرين نور، وكتاب الدكتور عاطف عوض تكتبه الدكتورة رشا يحيي، ويكتب عن الدكتور عبد الله سعد، الدكتور كمال يونس، أما الفنان عزت زين فيقوم بالكتابة عنه المخرج المسرحي والكاتب عادل حسان، وكتاب الدكتورة نجوي عانوس يقوم بكتابته وإعداده الكاتب المسرحي عماد مطاوع.

ويُصدر أيضا كتاب يضم أبحاث المحاور الفكرية من إعداد وتقديم د. أحمد مجاهد رئيس لجنة الندوات، كما أعدت منسق عام المهرجان ماجدة عبدالعليم كتالوج المهرجان، وهو آخر إصدارات الدورة الـ 17.

المهرجان القومي للمسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة "سميحة أيوب" سيدة المسرح العربي، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض ( رئيسا ) والفنان ياسر صادق ( مديرا للمهرجان ) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي وعبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج اسلام امام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب والشاعر محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبد العليم.