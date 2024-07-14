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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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 اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم /الأحد/ باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
وأشارت الوكالة إلى أن شرطة الاحتلال نشرت عناصرها في البلدة القديمة من مدينة القدس، خاصة عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية، وفرضت قيودا على دخول المصلين.
في سياق متصل، أعلنت مصادر فلسطينية أن مستعمرين وضعوا 3 بيوت متنقلة على أراضي المواطنين في منطقة الركيز بمسافر يطا، لتوسيع مستعمرة "افيغال" المقامة على أراضي الفلسطينيين.
 

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