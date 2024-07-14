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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مصر تواصل الإسقاط الجوي للمساعدات والمعونات الإغاثية لقطاع غزة

المساعدات
المساعدات
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 نفذت القوات الجوية المصرية والأردنية، أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات ومعونات الإغاثة الإنسانية، للتخفيف من المعاناة عن المواطنين الفلسطينيين بالمناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية بقطاع غزة.
يأتي ذلك استمرارًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء والمواد الإغاثية التي يحتاجها سكان القطاع بصفة عاجلة، بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
كما يأتي ذلك انطلاقا من الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، للتخفيف من تفاقم الأزمة الإنسانية، وتدهور الأحوال المعيشية داخل القطاع.

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