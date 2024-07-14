ينتظر كل الطلاب في المراحل التعليمية الاجازة الصيفية سواء من اجل السياحة او الترفيه او تطوير النفس او الترفيه والتطوير معا، وتأتي الاجازة بعد موسم دراسي طويل يحتاج كل طالب ومدرس لها من أجل الاسترخاء والعودة من جديد لدراستهم وروتين الحياة اليومي، لذلك تحتاج اجازة الصيف خطة ناجحة لقضاء وقت ممتع مفيد فيها وبناء ذكريات لا تنسى والاستعداد بكل طاقة للسنة الدراسية الجديدة.





-نصائح لقضاء وقت ممتع ومفيد في الإجازة:

*الذهاب للمصيف ورؤية البحر والتقاط الصور الرائعة.

*السياحة المحلية وعمل جولة سياحة على مستوى المنطقة التي يتواجد فيها الشخص إحدى الطرق الممتعة في قضاء وقت الإجازة.

*الرسم يمتلك الكثير من الناس المواهب، ويمكن ترجمتها لأعمال فنية وقضاء وقت ممتع في هواية مفضلة.

* التواصل مع الأصدقاء وترتيب اجتماع لهم.

*التطوع لمساعدة الآخرين يعتبر إحدى وسائل استغلال وقت الفراع في العطلة.

*تعلم لغة جديدة وشراء كتب لغة.

*تجربة التخييم في قضاء الإجازة من التجارب الممتعة للغاية.

* ممارسة التمارين الرياضية، كالمشي أو الرقص.

*يمكن تجربة طهي بعض الأكلات وأجواء المطبخ لمن يحبون الطبخ.

*استغلال الإنترنت للبحث عن مواضيع معينة وتطوير الذات والتعلم ومشاهدة افلام ومسلسلات ممتعة.