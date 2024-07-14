بطرس دانيال ناعيا نجل عزت العلايلي: فقد الوسط الثقافي جوهرة خالدة

نعى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما محمود العلايلى نجل الفنان الكبير عزت العلايلي الذى وافته المنيه صباح اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.



ونشر دانيال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة تجمعه مع الراحل وكتب : فقد الوسط الثقافي جوهرة خالدة، الكاتب والمفكر الجريء محمود العلايلي نجل الفنان القدير عزت العلايلي بعد صراع مع المرض. حقاً كان شخصاً محترماً ومتواضعاً. لذا نطلب له من الله الرحمة والمغفرة والعزاء لذويه ومحبيه.





ورحل عن عالمنا الدكتور محمود عزت العلايلي نجل الفنان الراحل عزت العلايلي بعد صراع مع المرض، حيث اعلنت زوجته وفاته قبل ساعات، وكتبت عبر حسابها على الفيس بوك، "توفي الي رحمة الله زوجي الدكتور محمود عزت العلايلي اليوم الأحد الموافق 14 يوليو و تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر و يتم الدفن في مقابر العلايلي والحديدي في طريق الفيوم.

